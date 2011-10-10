Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 121

HerzfrequenzStaffel 7Folge 5vom 10.10.2011
Folge 121

Folge 121Jetzt kostenlos streamen

Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 5: Folge 121

43 Min.Folge vom 10.10.2011Ab 12

Stefan setzt sich für den spontanen Urlaub von Marie und Markus ein und gerät dadurch mit Bernheimer aneinander. Währenddessen macht Marie Markus klar, dass sie zum jetzigen Zeitpunkt unmöglich verreisen können: Die Herz-OP von Jan kann jeden Tag anstehen. Währenddessen wird der Zustand von Markus’ Vater immer kritischer, er braucht dringend ein neues Herz. Zusätzlich zerren die Umstrukturierungen in der Klinik an Johannas Nerven. Thomas, der endlich aus der Klinik entlassen wird, ist schwer enttäuscht, dass sich seine Familie nicht wirklich um ihn kümmert.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Herzflimmern – Die Klinik am See
Herzfrequenz
Herzflimmern – Die Klinik am See

Herzflimmern – Die Klinik am See

Alle 13 Staffeln und Folgen