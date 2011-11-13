Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 10: Folge 146
42 Min.Folge vom 13.11.2011Ab 12
Saskia erzählt Conrad von Lauras gescheiterter Doktorarbeit. Sie bittet ihn, Laura dabei zu unterstützen, doch noch zu promovieren. Laura kommt allerdings dahinter, dass ihre Mutter sich erneut in ihr Leben einmischt. Als Laura zudem erfährt, dass Saskia sich eine Villa in Sonnenberg gekauft hat und vor hat, hier sesshaft zu werden, stellt sie diese wütend zur Rede. Um seinen Eltern auf ihrem Hof zu helfen und nicht zuletzt, um in Lauras Nähe sein zu können, spielt Daniel mit dem Gedanken, sich um die freie Assistenzarztstelle in der Seeklinik zu bewerben.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Herzflimmern – Die Klinik am See
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2011 ZDF Enterprises