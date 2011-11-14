Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 11: Folge 147
43 Min.Folge vom 14.11.2011Ab 12
Stefan hat der Liebe abgeschworen und konzentriert sich voll und ganz auf seine Tochter Charlotte, die ihren Vater für zwei Tage besuchen kommt. Er ermutigt Daniel sogar, um Laura zu werben. Plötzlich steht Isabelle vor der Tür und möchte Charly besuchen. Daniel soll mit auf Visite und sein Können beweisen. Dumm nur, dass Bernheimer einen weiteren Bewerber für die offene Stelle präsentiert, den er eindeutig favorisiert. Laura möchte ihre Mutter dazu bringen, Sonnenberg wieder zu verlassen. Als sie jedoch mitbekommt, wie nah Saskia ihre heftige Reaktion geht, lenkt Laura ein. Conrad und Karen bemerken Stefanies Gespür für Mode.
