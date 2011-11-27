Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 156

HerzfrequenzStaffel 8Folge 20vom 27.11.2011
Folge 156

Folge 156Jetzt kostenlos streamen

Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 20: Folge 156

43 Min.Folge vom 27.11.2011Ab 12

Vicky begegnet Christopher Brandner in der Klinik, den sie aus der Schule kennt. Als sie erfährt, dass er einen Gehirntumor hat und daran auch sterben könnte, beginnt die junge Schwesternschülerin zu zweifeln, ob sie ihrem Beruf gewachsen ist. Saskia und Georg kommen aus den USA zurück und haben die Vertragsunterlagen für Conrads Rheuma-Studie in der Tasche. Dieser grübelt darüber, ob er heimlich einen Vaterschaftstest durchführen soll, um endlich Gewissheit gegenüber Laura zu bekommen. Laura fällt das merkwürdige Verhalten ihres Chefs auf.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Herzflimmern – Die Klinik am See
Herzfrequenz
Herzflimmern – Die Klinik am See

Herzflimmern – Die Klinik am See

Alle 13 Staffeln und Folgen