Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 168

HerzfrequenzStaffel 9Folge 10vom 15.12.2011
Folge 168

Folge 168Jetzt kostenlos streamen

Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 10: Folge 168

43 Min.Folge vom 15.12.2011Ab 12

Lauras Welt gerät aus den Fugen, als ihr Conrad offenbart, dass er ihr Vater ist. Sie hat Schwierigkeiten die ganze Tragweite dieser Information zu erfassen und blockt zunächst sowohl Conrads als auch Saskias Erklärungsversuche ab. Bei Daniel findet Laura Halt und Geborgenheit. Im Gespräch mit ihren Freundinnen wird Laura zudem klar, dass sie sich nicht länger vor einer Konfrontation drücken kann. Unterdessen beschliesst Conrad auch vor der Belegschaft reinen Tisch zu machen, und die Spanner-Vorwürfe die gegen ihm im Raum stehen so aus der Welt zu schaffen.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Herzflimmern – Die Klinik am See
Herzfrequenz
Herzflimmern – Die Klinik am See

Herzflimmern – Die Klinik am See

Alle 13 Staffeln und Folgen