Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 178

HerzfrequenzStaffel 9Folge 20vom 30.12.2011
Folge 20: Folge 178

43 Min.Folge vom 30.12.2011Ab 12

Isabelle fährt gemeinsam mit Georg an den Bodensee, um dort das verunreinigte Medikament in Auftrag zu geben. Dabei kommen sich Isabelle und Saskias Assistent näher. Indessen haben sich in der Seeklinik scheinbar alle gegen Bernheimer verschworen. Die beinahe verpatzte OP nagt zusätzlich an seinem Selbstvertrauen. Da wird Bernheimer mit einem äußerst schwierigen Patienten konfrontiert, der an einem Burn-Out-Syndrom leidet. Die Nonne Schwester Magdalena wird mit den Vorzeichen eines Herzinfarktes eingeliefert und von Stefan und Laura versorgt.

Herzfrequenz
