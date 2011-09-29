Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 22: Folge 116
43 Min.Folge vom 29.09.2011Ab 12
Johanna lehnt eine Teilprivatisierung der Seeklinik zur Finanzierung des Schockraums und damit den Beschluss des Verwaltungsrats kategorisch ab. Christiane Weinberger legt Johanna deshalb nahe, die Klinikleitung abzugeben. Zum ersten Mal zeigt Christiane Johanna gegenüber ihren blanken Hass. Auch Markus macht keinen Hehl daraus, dass er sich bei seiner Mutter rächen wollte und deshalb dem Apotheker Toni Weindel empfohlen hat, für die Teilprivatisierung zu stimmen. Johanna steht nun an einem Scheideweg. Soll sie ihr Lebenswerk anderen überlassen? Lucas kümmert sich sehr engagiert um Philine und ihre kleine Tochter Mia.
Genre:Soap, Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2011 ZDF Enterprises