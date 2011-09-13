Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 10: Folge 104
43 Min.Folge vom 13.09.2011Ab 12
Dennis Fischer ist auf der Suche nach seinem Freund Mesut in der Seeklinik zusammengebrochen. Als man in seiner Jacke eine Spritze entdeckt, kommt Isabelle der Verdacht, dass Dennis Drogen nimmt. Mesut nimmt seinen Freund in Schutz. Da stellt sich heraus, dass er von einer giftigen Schlange gebissen wurde. Aber von welcher? Markus möchte verhindern, dass Jan Sonnenberg verlässt und damit sein Leben aufs Spiel setzt. Er bittet Johanna, Jan bei ihnen unterbringen zu dürfen, damit er endlich die Möglichkeit hat, seinen Vater richtig kennenzulernen. Thomas wird dabei vor vollendete Tatsachen gestellt und fühlt sich von seiner Frau übergangen.
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2011 ZDF Enterprises