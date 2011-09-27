Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 114

HerzfrequenzStaffel 6Folge 20vom 27.09.2011
Folge 114

Folge 114Jetzt kostenlos streamen

Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 20: Folge 114

43 Min.Folge vom 27.09.2011Ab 12

Apotheker Toni Weindel könnte bei der Abstimmung im Verwaltungsrat über einen zusätzlichen Schockraum das Zünglein an der Waage sein. Doch Ralf sieht seine Chancen schwinden, als er mitbekommt, wie nah der Apotheker der Familie Lindner steht. Lucas will Vicky ein bisschen von ihrer misslungenen Abiturprüfung ablenken und macht mit ihr ein Picknick am Bootshaus. Da werden die beiden Zeugen, wie die kleine Mia mit ihrem Fahrrad stürzt. Lucas leistet beherzt Erste Hilfe. Mesut verlangt von Karen, dass sie sich entscheidet: Soll er nun seine Sachen wieder packen oder möchte sie, dass er in der WG bleibt?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Herzflimmern – Die Klinik am See
Herzfrequenz
Herzflimmern – Die Klinik am See

Herzflimmern – Die Klinik am See

Alle 13 Staffeln und Folgen