Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 99

HerzfrequenzStaffel 6Folge 5vom 06.09.2011
Folge 99

Folge 99Jetzt kostenlos streamen

Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 5: Folge 99

43 Min.Folge vom 06.09.2011Ab 12

Christiane Weinberger macht ihre Aufwartung in der Seeklinik. Während Ralf die frisch gewählte Landrätin nach allen Regeln der Kunst hofiert, bemerkt er das eher angespannte Verhältnis zwischen ihr und Johanna. Diese ist unterdessen bemüht, für sich und Thomas ein wenig gemeinsame Zeit frei zu schaufeln und scheitert an ihrem vollen Terminkalender. Henriette ist entschlossen, sich nicht mehr von Sven aus der Fassung bringen zu lassen. Doch ihr Stalker scheint allgegenwärtig. Vicky, deren Entlassung kurz bevorsteht, muss mit ansehen, wie ihre Eltern mal wieder eine Auseinandersetzung über die Arbeit haben.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Herzflimmern – Die Klinik am See
Herzfrequenz
Herzflimmern – Die Klinik am See

Herzflimmern – Die Klinik am See

Alle 13 Staffeln und Folgen