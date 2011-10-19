Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 12: Folge 128
Onkel Lorenzo Bennini plant, in Italien ein Restaurant zu eröffnen und erhofft sich Hilfe von Stella und Antonio. Doch die Sache hat einen Haken. Nach Johannas und Thomas' Abreise leidet Alois unter der Einsamkeit. Zum Glück wird er aber nach wie vor in der Seeklinik gebraucht. Shirley und Bernheimer bringen ihren Scheidungstermin endlich hinter sich - und stoßen auf einen Neuanfang an. Während Ralf auf der Flucht Laura im Rettungswagen als Geisel hält, gerät Isabelle unter Verdacht, mit Ralf unter einer Decke zu stecken. Der hat die Millionenbeträge, die für den neuen Schockraum der Klinik vorgesehen waren, vor der Geiselnahme zur Seite geschafft. Stefan entdeckt unterdessen den entscheidenden Hinweis, der die Polizei auf Ralfs Spur führt. Eine dramatische Verfolgungsjagd beginnt.
