Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 3: Folge 119
42 Min.Folge vom 06.10.2011Ab 12
Die Einführung der neuen Privatabteilung spaltet die Ärzteschaft und das Pflegepersonal. Isabelle verlangt von Ralf nur das Beste vom Besten für ihren neuen Bereich. Während Mesut und Henriette gegen die neue Abteilung wettern, überlegt Karen, ob sie das Angebot annehmen soll, künftig dort zu arbeiten. Markus ist erleichtert, denn er glaubt, dass zwischen ihm und Marie wieder alles im Lot ist. Währenddessen überlegt Marie aber fieberhaft, wie sie Markus schonend beibringen kann, dass sie sich in Stefan verliebt hat. Lucas hat starke Gefühle für Philine, traut sich aber nicht, ihr diese zu gestehen.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Herzflimmern – Die Klinik am See
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2011 ZDF Enterprises