Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 8: Folge 124
Markus wird bei seinem Selbstmordversuch von Laura zufällig gefunden. Marie ist geschockt, als sie den Abschiedbrief in Händen hält. Stefan ist erleichtert, dass Markus überlebt hat, doch Markus' Tat belastet Marie schwer. Als Markus aufwacht, beichtet er Marie von seiner Tablettensucht und gibt sie frei. Kann Marie jetzt in eine Zukunft mit Stefan starten? Christiane Weinberger drängt Martin Conrad zur Leitung der Seeklinik, doch will sich der erfahrene Mediziner erst ein eigenes Bild von dem Betrieb machen. So erfährt Conrad von Ursula, dass die Landrätin, Borowski und Isabelle an Johannas Stuhl gesägt haben. Währenddessen macht Isabelle Druck bei Borowski, weil sie sich als neue ärztliche Direktorin sieht - die Lage droht schließlich zu eskalieren, weil niemand mit Weinbergers Personalie Martin Conrad gerechnet hat.
