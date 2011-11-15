Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 148

HerzfrequenzStaffel 8Folge 12vom 15.11.2011
Folge 148

Folge 148Jetzt kostenlos streamen

Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 12: Folge 148

43 Min.Folge vom 15.11.2011Ab 12

Stefan macht sich große Sorgen um Charlotte, die nach einem Alptraum schwer verstört ist. Laura bietet ihre Hilfe an, doch Stefan lehnt ab. Davon lässt sich Laura allerdings nicht beeindrucken. Martin Conrad wird sich bewusst, dass ihm eine eigene Familie fehlt. Saskia merkt sofort, dass ihr Conrads Gefühlslage gefährlich werden könnte und lädt ihn zu einem intimen Brunch in die neue Villa ein. Daniel hat es sich mit seinem Verhalten bei Bernheimer ziemlich verscherzt. Da macht er dem Chefarzt ein mutiges Angebot, um doch noch die Stelle als Assistenzarzt zu bekommen.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Herzflimmern – Die Klinik am See
Herzfrequenz
Herzflimmern – Die Klinik am See

Herzflimmern – Die Klinik am See

Alle 13 Staffeln und Folgen