Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 12: Folge 148
43 Min.Folge vom 15.11.2011Ab 12
Stefan macht sich große Sorgen um Charlotte, die nach einem Alptraum schwer verstört ist. Laura bietet ihre Hilfe an, doch Stefan lehnt ab. Davon lässt sich Laura allerdings nicht beeindrucken. Martin Conrad wird sich bewusst, dass ihm eine eigene Familie fehlt. Saskia merkt sofort, dass ihr Conrads Gefühlslage gefährlich werden könnte und lädt ihn zu einem intimen Brunch in die neue Villa ein. Daniel hat es sich mit seinem Verhalten bei Bernheimer ziemlich verscherzt. Da macht er dem Chefarzt ein mutiges Angebot, um doch noch die Stelle als Assistenzarzt zu bekommen.
