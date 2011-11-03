Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 4: Folge 140
43 Min.Folge vom 03.11.2011Ab 12
Laura wirft Stefan Gefühllosigkeit vor, weil er Karl Enthammers Wunsch entspricht und jede lebensverlängernde Maßnahme ablehnt. Da bittet Professor Conrad sie, den Patienten auf seinem letzten Weg zu begleiten. Saskia ist indes überzeugt, dass Laura mit dem Fall überfordert ist und sich in der Folge von Conrad abwenden wird. Henriette ist sich sicher, dass Nora Florian gut tut und möchte sie dabei unterstützen, sein Herz zurück zu gewinnen. Bernheimer sieht Vicky aufgrund ihrer Krankenhaus-Begeisterung schon an einer medizinischen Fakultät studieren. Doch das Töchterchen hat ganz andere Pläne.
