Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 164

Staffel 9Folge 6vom 09.12.2011
Folge 164

Folge 6: Folge 164

43 Min.Ab 12

Die Mitarbeiter der Seeklinik sind verzweifelt auf der Suche nach Christopher, der wie vom Erdboden verschwunden ist. Dabei hat er einen wichtigen Termin mit Professor Sternberger. Laura, die Daniel bei der Suche nach seinem Ziehbruder engagiert hilft, ist ihm wiederum dankbar, dass er in Bezug auf Conrad zu ihr hält. Conrad ist weiterhin dagegen, Daniel mit nach Toronto zu nehmen und bekommt dabei Schützenhilfe von Saskia, die ihm die Reise zu dem Kongress als Gelegenheit zu einer Familienannäherung verkauft.

