Hexe Lilli Staffel 3
Folge 22: Hexe Lilli: Lilli und Aladins gestohlene Wunderlampe
24 Min.Folge vom 27.02.2025
Lillis Mama ist am Boden zerstört. Ein Dieb hat eine uralte Ausgabe von '1000 und einer Nacht' aus ihrem Geschäft gestohlen und sich damit verschwunden. Lilli will ihrer Mutter helfen. Gemeinsam mit Hektor reist sie zurück ins alte Persien, um auf dem Markt ein Exemplar dieses Buchs zu erstehen. Doch da passiert das Unglück: Ein raffgieriger Händler stiehlt Lillis magischen Ohrring. Ohne diesen gibt es keinen Rückweg. Gemeinsam mit Aladin versuchen die beiden, dem Dieb das Handwerk zu legen. Koproduktion DOR FILM/ORF Bildquelle: ORF/DOR Film/Trixter Productions, Vivatoon
