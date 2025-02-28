Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF KidsStaffel 1Folge 23vom 28.02.2025
24 Min.Folge vom 28.02.2025

Sie wollen einfach nicht verschwinden! Jede Nacht quälen Lilli dieselben Alpträume. In einem Buch liest sie, dass die Aborigines in Australien alle Träume deuten können. Ein kleiner Zauberspruch und schon wandern Lilli und Hektor durch den australischen Busch. Gerade erst angekommen, entdecken sie ein krankes Koala-Baby. Um es zu retten, begeben sie sich auf einem gefährlichen Pfad zu einem Koala-Krankenhaus. Auf dem Weg dorthin erkennt Lilli jedoch selbst, was hinter ihren Alpträumen steckt. Koproduktion DOR FILM/ORF Bildquelle: ORF/DOR Film/Trixter Productions, Vivatoon

