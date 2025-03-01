Hexe Lilli: Lilli und der Kung Fu MönchJetzt kostenlos streamen
Hexe Lilli Staffel 3
Folge 24: Hexe Lilli: Lilli und der Kung Fu Mönch
24 Min.Folge vom 01.03.2025
Ein gemeiner Bub hat Lilli geärgert. Aber nicht nur das! Er hat auch das Lieblingsstofftier von Leon gestohlen. Doch Lilli schmiedet bereits einen Racheplan. Ein bisschen Hexenkunst und schon sitzen sie und Hektor in einem Kloster in Laos. Mit Kung Fu wollen sie den Fiesling überlisten. Bevor ihnen der Mönch Sullivan jedoch diese Kampfkunst beibringt, müssen die zwei eine schwere Prüfung bestehen. Dabei lernt Lilli eine Lektion fürs Leben. Koproduktion DOR FILM/ORF Bildquelle: ORF/DOR Film/Trixter Productions, Vivatoon
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Hexe Lilli Staffel 3
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