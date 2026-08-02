Früchte der Großstadt / Eugenes FahrradJetzt kostenlos streamen
Hey Arnold!
Folge vom 02.08.2026: Früchte der Großstadt / Eugenes Fahrrad
23 Min.Folge vom 02.08.2026Ab 6
Arnold und Gerald nehmen an einer Schulaufführung teil und sollen dort eine Banane und eine Erdbeere spielen. Doch die Regisseurin Helga geht den beiden mit ihren Allüren auf die Nerven. Eugene bekommt ein Fahrrad geschenkt.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-5: Nickelodeon & © Season 1: Nickelodeon Germany