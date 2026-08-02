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Hey Arnold!

Früchte der Großstadt / Eugenes Fahrrad

NickelodeonFolge vom 02.08.2026
Früchte der Großstadt / Eugenes Fahrrad

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Hey Arnold!

Folge vom 02.08.2026: Früchte der Großstadt / Eugenes Fahrrad

23 Min.Folge vom 02.08.2026Ab 6

Arnold und Gerald nehmen an einer Schulaufführung teil und sollen dort eine Banane und eine Erdbeere spielen. Doch die Regisseurin Helga geht den beiden mit ihren Allüren auf die Nerven. Eugene bekommt ein Fahrrad geschenkt.

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