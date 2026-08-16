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Hey Arnold!

Helgas Verehrer / Verliebt, verlobt, ...

NickelodeonFolge vom 16.08.2026
Helgas Verehrer / Verliebt, verlobt, ...

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Hey Arnold!

Folge vom 16.08.2026: Helgas Verehrer / Verliebt, verlobt, ...

22 Min.Folge vom 16.08.2026Ab 6

Helga kommt auf die Idee, einen glühenden Verehrer zu erfinden, um Arnold eifersüchtig zu machen. // Arnold verliebt sich unsterblich in Miss Felter, die Aushilfslehrerin, und hat das Gefühl, dass auch sie ihn sehr gern mag.

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