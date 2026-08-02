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Hey Arnold!

Zimmer Nr. 16 / Arnold als Amor

NickelodeonFolge vom 02.08.2026
Zimmer Nr. 16 / Arnold als Amor

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Hey Arnold!

Folge vom 02.08.2026: Zimmer Nr. 16 / Arnold als Amor

22 Min.Folge vom 02.08.2026Ab 6

Arnolds Großeltern haben einen geheimnisvollen Untermieter. Keines der Kinder hat ihn jemals zu Gesicht bekommen. Oskar und Susie trennen sich. Oskar ist seitdem nicht mehr zu ertragen. Arnold ist von dem Verhalten seines Nachbarn genervt.

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