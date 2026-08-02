Zimmer Nr. 16 / Arnold als AmorJetzt kostenlos streamen
Hey Arnold!
Folge vom 02.08.2026: Zimmer Nr. 16 / Arnold als Amor
22 Min.Folge vom 02.08.2026Ab 6
Arnolds Großeltern haben einen geheimnisvollen Untermieter. Keines der Kinder hat ihn jemals zu Gesicht bekommen. Oskar und Susie trennen sich. Oskar ist seitdem nicht mehr zu ertragen. Arnold ist von dem Verhalten seines Nachbarn genervt.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-5: Nickelodeon & © Season 1: Nickelodeon Germany