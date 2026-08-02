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Hey Arnold!

Irrungen und Wirrungen / Der Schulausflug

NickelodeonFolge vom 02.08.2026
Irrungen und Wirrungen / Der Schulausflug

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Hey Arnold!

Folge vom 02.08.2026: Irrungen und Wirrungen / Der Schulausflug

22 Min.Folge vom 02.08.2026Ab 6

Helga besitzt ein kleines pinkes Buch, in dem sie ihrer Zuneigung zu Arnold in Reimen Ausdruck verleiht. Arnold besucht gemeinsam mit seiner Klasse das Städtische Aquarium. Eine alte Schildkröte erregt das Mitleid des Jungen.

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