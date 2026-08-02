Irrungen und Wirrungen / Der SchulausflugJetzt kostenlos streamen
Hey Arnold!
Folge vom 02.08.2026: Irrungen und Wirrungen / Der Schulausflug
22 Min.Folge vom 02.08.2026Ab 6
Helga besitzt ein kleines pinkes Buch, in dem sie ihrer Zuneigung zu Arnold in Reimen Ausdruck verleiht. Arnold besucht gemeinsam mit seiner Klasse das Städtische Aquarium. Eine alte Schildkröte erregt das Mitleid des Jungen.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-5: Nickelodeon & © Season 1: Nickelodeon Germany