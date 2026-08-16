Pausenaufsicht / Harolds Bar MizwaJetzt kostenlos streamen
Hey Arnold!
Folge vom 16.08.2026: Pausenaufsicht / Harolds Bar Mizwa
22 Min.Folge vom 16.08.2026Ab 6
Helga hat kein Interesse mehr daran, ihre Mitschüler in der Pause zu beaufsichtigen. // Harold soll als Vollmitglied in die jüdische Gemeinde aufgenommen werden. Als der große Tag des Bar-Mizwa-Festes naht, beschließt er, auszureißen.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1, Season 3-5: Nickelodeon & © Season 1, Season 1: Nickelodeon Germany