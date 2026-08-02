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Hey Arnold!

Vorher - Nachher / Abrissreif

NickelodeonFolge vom 02.08.2026
Vorher - Nachher / Abrissreif

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Hey Arnold!

Folge vom 02.08.2026: Vorher - Nachher / Abrissreif

22 Min.Folge vom 02.08.2026Ab 6

Rhonda schmeißt eine große Party, aber es sind nur Mädchen eingeladen. Außerdem bekommt Helga keine Einladung. Auch Ernie und Arnold haben etwas zu feiern: Zum bereits 500. Mal wird der Baggerfahrer ein Gebäude einreißen. Arnold soll ihm helfen.

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