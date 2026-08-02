Vorher - Nachher / AbrissreifJetzt kostenlos streamen
Hey Arnold!
Folge vom 02.08.2026: Vorher - Nachher / Abrissreif
22 Min.Folge vom 02.08.2026Ab 6
Rhonda schmeißt eine große Party, aber es sind nur Mädchen eingeladen. Außerdem bekommt Helga keine Einladung. Auch Ernie und Arnold haben etwas zu feiern: Zum bereits 500. Mal wird der Baggerfahrer ein Gebäude einreißen. Arnold soll ihm helfen.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-5: Nickelodeon & © Season 1: Nickelodeon Germany