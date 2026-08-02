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Hey Arnold!

Das Rendezvous / Das letzte Spiel

NickelodeonFolge vom 02.08.2026
Das Rendezvous / Das letzte Spiel

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Hey Arnold!

Folge vom 02.08.2026: Das Rendezvous / Das letzte Spiel

22 Min.Folge vom 02.08.2026Ab 6

Arnold und Gerald gehen ins Schwimmbad. Dort lernen sie zwei Mädchen aus der achten Klasse kennen. Sie ahnen nicht, dass die beiden ein falsches Spiel treiben. Arnold verehrt den Baseballstar Micky Kaline und will dessen Abschiedsspiel besuchen.

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