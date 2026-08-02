Hitzewelle / Der erste SchneeJetzt kostenlos streamen
Hey Arnold!
Folge vom 02.08.2026: Hitzewelle / Der erste Schnee
22 Min.Folge vom 02.08.2026Ab 6
Die Stadt leidet unter einer Hitzewelle. Alle leiden - nur der Eisverkäufer ist guter Dinge. Arnold gelingt es nicht, die Preise herunterzuhandeln. Der erste Schnee fällt. Arnold freut sich, das erste Mal in diesem Jahr Schlitten fahren zu können.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-5: Nickelodeon & © Season 1: Nickelodeon Germany