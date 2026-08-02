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Hey Arnold!

Hitzewelle / Der erste Schnee

NickelodeonFolge vom 02.08.2026
Hitzewelle / Der erste Schnee

Hitzewelle / Der erste SchneeJetzt kostenlos streamen

Hey Arnold!

Folge vom 02.08.2026: Hitzewelle / Der erste Schnee

22 Min.Folge vom 02.08.2026Ab 6

Die Stadt leidet unter einer Hitzewelle. Alle leiden - nur der Eisverkäufer ist guter Dinge. Arnold gelingt es nicht, die Preise herunterzuhandeln. Der erste Schnee fällt. Arnold freut sich, das erste Mal in diesem Jahr Schlitten fahren zu können.

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