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Hey Arnold!

Operation Ruth / Der Baseballplatz

NickelodeonFolge vom 02.08.2026
Operation Ruth / Der Baseballplatz

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Hey Arnold!

Folge vom 02.08.2026: Operation Ruth / Der Baseballplatz

22 Min.Folge vom 02.08.2026Ab 6

Arnold ist in Ruth verknallt. Das gefällt Helga gar nicht. Sie will verhindern, dass die beiden zusammenkommen. Arnold und Gerald finden keinen Platz zum Spielen. Auf einem verwilderten Grundstück bauen sie ihren eigenen Platz auf.

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