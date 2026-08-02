Operation Ruth / Der BaseballplatzJetzt kostenlos streamen
Hey Arnold!
Folge vom 02.08.2026: Operation Ruth / Der Baseballplatz
22 Min.Folge vom 02.08.2026Ab 6
Arnold ist in Ruth verknallt. Das gefällt Helga gar nicht. Sie will verhindern, dass die beiden zusammenkommen. Arnold und Gerald finden keinen Platz zum Spielen. Auf einem verwilderten Grundstück bauen sie ihren eigenen Platz auf.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-5: Nickelodeon & © Season 1: Nickelodeon Germany