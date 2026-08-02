Ein total cooler Samstag / Der GeisterzugJetzt kostenlos streamen
Hey Arnold!
Folge vom 02.08.2026: Ein total cooler Samstag / Der Geisterzug
22 Min.Folge vom 02.08.2026Ab 6
Arnold nimmt sich für das Wochenende viel vor. Die anderen Kinder glauben nicht, dass er seine Pläne auch umsetzen kann. Opa Arnold erzählt Gerald von einem Geisterzug, der jedes Jahr seine Passagiere in einem Tunnel verschwinden lässt.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-5: Nickelodeon & © Season 1: Nickelodeon Germany