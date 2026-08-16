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Hey Arnold!

Pausenaufsicht / Harolds Bar Mizwa

NickelodeonFolge vom 16.08.2026
Pausenaufsicht / Harolds Bar Mizwa

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Hey Arnold!

Folge vom 16.08.2026: Pausenaufsicht / Harolds Bar Mizwa

22 Min.Folge vom 16.08.2026Ab 6

Helga hat kein Interesse mehr daran, ihre Mitschüler in der Pause zu beaufsichtigen. // Harold soll als Vollmitglied in die jüdische Gemeinde aufgenommen werden. Als der große Tag des Bar-Mizwa-Festes naht, beschließt er, auszureißen.

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