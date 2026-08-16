Tour de Weiher / LehrerstreikJetzt kostenlos streamen
Hey Arnold!
Folge vom 16.08.2026: Tour de Weiher / Lehrerstreik
22 Min.Folge vom 16.08.2026Ab 6
Arnold und Gerald wollen an einem Bootsrennen auf dem Weiher teilnehmen. Weil ihnen der passende schwimmende Untersatz fehlt, beschließen sie, selbst ein Boot zu konstruieren. // Weil der Rektor von Arnolds Schule drastische Sparmaßnahmen eingeführt hat, streiken die Lehrer. Die Schüler freuen sich. Als es bald darauf in der Stadt von unbeschäftigten Pädagogen nur so wimmelt, vergeht ihnen rasch die Freude.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 3, Season 3-5: Nickelodeon & © Season 1, Season 3: Nickelodeon Germany