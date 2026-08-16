Hey Arnold!
Folge vom 16.08.2026: Arnolds Valentinstag
22 Min.Folge vom 16.08.2026Ab 6
Der Valentinstag naht und alle Mädchen an Arnolds Schule sind in heller Aufregung. Auch Arnold ist aufgeregt, denn es gibt ein Mädchen, das er schon länger aus der Ferne bewundert und verehrt: Ruth. Er beschließt, ihr ein Herz zu basteln.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 3, Season 3-5: Nickelodeon & © Season 1, Season 3: Nickelodeon Germany