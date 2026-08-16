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Hey Arnold!

Held in Nöten / Der Blaumacher

NickelodeonFolge vom 16.08.2026
Held in Nöten / Der Blaumacher

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Hey Arnold!

Folge vom 16.08.2026: Held in Nöten / Der Blaumacher

22 Min.Folge vom 16.08.2026Ab 6

Sid beschließt, Arnold den Rest seines Lebens zu widmen, nachdem dieser ihm das Leben rettet. Arnold ist überfordert. Arnold und Gerald wollen die Schule schwänzen, fühlen sich aber nicht wohl dabei, sie glauben, verfolgt zu werden.

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