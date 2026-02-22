Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hier lässt sich's leben

Zwischen Zinnen, Zelt und Zuflucht

ServusTVStaffel 3Folge 1vom 22.02.2026
Zwischen Zinnen, Zelt und Zuflucht

Zwischen Zinnen, Zelt und ZufluchtJetzt kostenlos streamen

Hier lässt sich's leben

Folge 1: Zwischen Zinnen, Zelt und Zuflucht

76 Min.Folge vom 22.02.2026

Außergewöhnliche Lebensorte, spannende Menschen: In Südtirol leben Irene Opela und Elmar Schroffenegger zwischen Jurte und Stall, Carl Philip Clam-Martinic erhält seine mittelalterliche Burg Clam in Oberösterreich, Familie Demetz betreibt eine spektakulär gelegene Schutzhütte in den Dolomiten. Tatjana Nikitsch und Karl Jungwirth leben in einem alten Bauernhaus ganz ohne Strom und fließend Wasser. Was sie verbindet? Ein Lebensstil voller Mut, Leidenschaft und Nähe zur Natur.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Hier lässt sich's leben
ServusTV
Hier lässt sich's leben

Hier lässt sich's leben

Alle 1 Staffeln und Folgen