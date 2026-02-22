Zwischen Zinnen, Zelt und ZufluchtJetzt kostenlos streamen
Hier lässt sich's leben
Folge 1: Zwischen Zinnen, Zelt und Zuflucht
76 Min.Folge vom 22.02.2026
Außergewöhnliche Lebensorte, spannende Menschen: In Südtirol leben Irene Opela und Elmar Schroffenegger zwischen Jurte und Stall, Carl Philip Clam-Martinic erhält seine mittelalterliche Burg Clam in Oberösterreich, Familie Demetz betreibt eine spektakulär gelegene Schutzhütte in den Dolomiten. Tatjana Nikitsch und Karl Jungwirth leben in einem alten Bauernhaus ganz ohne Strom und fließend Wasser. Was sie verbindet? Ein Lebensstil voller Mut, Leidenschaft und Nähe zur Natur.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hier lässt sich's leben
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0