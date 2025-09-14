Zum Inhalt springenBarrierefrei
Highway Heroes Canada

Ein saftiges Stück Arbeit

ProSieben MAXXStaffel 11Folge 11vom 14.09.2025
Ein saftiges Stück Arbeit

Highway Heroes Canada

Folge 11: Ein saftiges Stück Arbeit

42 Min.Folge vom 14.09.2025Ab 12

Im Kreisverkehr, ganz in der Nähe von Highway One, ist ein Muldenkipper am Kantstein hängengeblieben. Dabei hat sich die Ladung vom Drehgestell des Anhängers gelöst. Kirpal soll das Wrack räumen, aber sein 50-Tonner ist unterwegs. Merv von Aggressive Towing kommt ihm zu Hilfe. Das Team von Jamie Davis kämpft währenddessen mit einem querstehenden Sattelzug in der Auffahrt zum Coquihalla Highway. Der Anhänger mit mehreren tausend Litern Fruchtsaft droht auseinanderzubrechen.

