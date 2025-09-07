Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 11Folge 2vom 07.09.2025
42 Min.Folge vom 07.09.2025Ab 12

Ausnahmezustand in British Columbia: Die Provinz im Westen Kanadas erlebt nie dagewesene Wolkenbrüche und Überschwemmungen. Jamie Davis und seine Abschleppteams wagen sich mit ihren Trucks so weit vor, wie sie können - doch ihr Heimatort Hope ist von der Außenwelt abgeschnitten. Unterdessen kämpft Al Quiring darum, den Highway über den Coquihalla-Pass freizuhalten.

ProSieben MAXX
