Highway Heroes Canada
Folge 1: Urlauber in Not
40 Min.Folge vom 21.09.2025Ab 12
Rob, Jordon und Merv versuchen, einen Campingwagen mit Anhänger zu bergen. Doch die Kupplung macht ihnen zunächst einen Strich durch die Rechnung. Durch den langen Sommer herrscht im ganzen Land eine Hitzewelle, und es kommt vielerorts zu Waldbränden. Auch Hope ist betroffen. Jamie sorgt sich um seinen Stützpunkt und sein Haus. Al hebt diesmal in die Lüfte ab, um den nächsten Einsatzort zu inspizieren.
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Highway Heroes Canada
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:CA, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Beyond Entertainment Limited, Bildrechte: Beyond Distribution
Enthält Produktplatzierungen