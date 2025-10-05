Highway Heroes Canada
Folge 11: Diebesgut
39 Min.Folge vom 05.10.2025Ab 12
Chris Mervyn von Aggressive Towing bekommt einen besonders kniffligen Auftrag: Ein als gestohlen gemeldeter Teleskoplader wurde von seinem Dieb im Straßengraben zurückgelassen. Kann die schwere Baumaschine ohne Schaden geborgen werden? Ein betrunkener Fahrer verweigert den Atemalkoholtest und hält Constable Nadeau in Atem. Gelingt es der Polizei, den Störenfried aus dem Verkehr zu ziehen?
Highway Heroes Canada
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:CA, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Beyond Entertainment Limited, Bildrechte: Beyond Distribution
Enthält Produktplatzierungen