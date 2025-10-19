Highway Heroes Canada
Folge 10: Die Weihnachtsparade
40 Min.Folge vom 19.10.2025Ab 12
Die Arbeit in der Abschleppbranche ist gefährlich. Das zeigt nicht nur ein heikler Einsatz von Jamie Davis neben einem stark befahrenen Highway, sondern auch ein Unfall mit einem Truck von MSA Towing. Trotz aller Gefahren und der fehlenden Work-Life-Balance sind die Abschleppteams mit Herzblut bei der Sache. Sie halten zusammen - nicht nur an Weihnachten.
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Highway Heroes Canada
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:CA, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Beyond Entertainment Limited, Bildrechte: Beyond Distribution
Enthält Produktplatzierungen