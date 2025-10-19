Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 13Folge 10vom 19.10.2025
40 Min.Folge vom 19.10.2025Ab 12

Die Arbeit in der Abschleppbranche ist gefährlich. Das zeigt nicht nur ein heikler Einsatz von Jamie Davis neben einem stark befahrenen Highway, sondern auch ein Unfall mit einem Truck von MSA Towing. Trotz aller Gefahren und der fehlenden Work-Life-Balance sind die Abschleppteams mit Herzblut bei der Sache. Sie halten zusammen - nicht nur an Weihnachten.

