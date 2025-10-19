Zum Inhalt springenBarrierefrei
Highway Heroes Canada
Staffel 13Folge 5vom 19.10.2025
40 Min.Folge vom 19.10.2025Ab 12

Auf Highway 3, einer anspruchsvollen Strecke durch die Kaskadenkette, blockiert ein umgekippter Sattelzug alle Fahrbahnen. Es ist ein aufregender und schwieriger Einsatz für Reliable Towings neueste Mitarbeiter Josh und Keelan. Die Bergung des vollbeladenen LKWs zieht sich über zwei Tage hin, und auch Andy muss mitanpacken. Jamie hilft einem Schweizer Ehepaar, dessen Wohnmobil in den Bergen von der Straße abgekommen ist.

