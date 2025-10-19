Highway Heroes Canada
Folge 5: Die Jungen geben Gas
40 Min.Folge vom 19.10.2025Ab 12
Auf Highway 3, einer anspruchsvollen Strecke durch die Kaskadenkette, blockiert ein umgekippter Sattelzug alle Fahrbahnen. Es ist ein aufregender und schwieriger Einsatz für Reliable Towings neueste Mitarbeiter Josh und Keelan. Die Bergung des vollbeladenen LKWs zieht sich über zwei Tage hin, und auch Andy muss mitanpacken. Jamie hilft einem Schweizer Ehepaar, dessen Wohnmobil in den Bergen von der Straße abgekommen ist.
Weitere Folgen in Staffel 13
Genre:Reality
Produktion:CA, 2012
12
Copyrights:© Videorechte: Beyond Entertainment Limited, Bildrechte: Beyond Distribution
