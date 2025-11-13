Highway Heroes Norway
Folge 5: Eine wertvolle Ladung
Im Süden von Norwegen herrscht der kälteste Winter seit fünf Jahren. Björn macht sich auf den Weg zu einem brisanten Einsatz: Ein Fahrer aus Litauen hat die Kontrolle über seinen Sattelzug verloren und sitzt nun im Straßengraben fest. Doch die Bergung ist alles andere als einfach. Joe Rogers kümmert sich derweil um einen umgekippten Truck. Glücklicherweise ist der Fahrer nur leicht verletzt. Können die Rettungskräfte das Fahrzeug wieder auf Spur bringen?
