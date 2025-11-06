Highway Heroes Norway
Folge 6: Tief im Wald
43 Min.Folge vom 06.11.2025Ab 12
Abschlepp-Chef Jo Roger freut sich, seinen Sohn als Teil seines Teams zu wissen. Irgendwann soll Ole Henrik das Unternehmen führen, doch bis dahin muss der Jungspund noch einiges lernen. Auf seinen nächsten Einsatz braucht dieser nicht lange zu warten, denn das Vater-Sohn-Gespann soll einen Lkw bergen, der von der Straße abgekommen ist.
Genre:Reality, Reise, Natur, im Freien/Outdoor
Produktion:NO, 2015
Copyrights:© Walt Disney Company Ltd. (UK)