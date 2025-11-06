Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 4Folge 6vom 06.11.2025
Folge 6: Tief im Wald

43 Min.Folge vom 06.11.2025Ab 12

Abschlepp-Chef Jo Roger freut sich, seinen Sohn als Teil seines Teams zu wissen. Irgendwann soll Ole Henrik das Unternehmen führen, doch bis dahin muss der Jungspund noch einiges lernen. Auf seinen nächsten Einsatz braucht dieser nicht lange zu warten, denn das Vater-Sohn-Gespann soll einen Lkw bergen, der von der Straße abgekommen ist.

