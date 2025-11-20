Am Rande einer KatastropheJetzt kostenlos streamen
Highway Heroes Norway
Folge 9: Am Rande einer Katastrophe
44 Min.Folge vom 20.11.2025Ab 12
Ein schwerer Schneepflug hat im Süden Norwegens eine Sicherheitsbarriere durchbrochen und ist auf einem zugefrorenen See zum Stehen gekommen. Schaffen es Tor Steinar und sein Team, den 40-Tonner sicher zu bergen? Außerdem muss Bjørn in Eidfjord einen Lkw befreien, der an einem rutschigen Hügel in den Bergen festsitzt.
