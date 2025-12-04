Zum Inhalt springenBarrierefrei
Highway Heroes Norway

Giftige Fracht

ProSieben MAXXStaffel 4Folge 4vom 04.12.2025
Giftige Fracht

Folge 4: Giftige Fracht

43 Min.Folge vom 04.12.2025Ab 12

In Thords Bergungsunternehmen geht ein Notruf ein: Die Schneefahrbahn wurde einem Zimmermann zum Verhängnis, der seinen Lieferwagen prompt in den Abgrund steuerte. Die Abschlepp-Profis müssen ihn mit vereinten Kräften wieder auf die Straße hieven. Ole Henrik eilt währenddessen zu einer weiteren Unfallstelle. Ein Lkw ist frontal mit einem Pkw zusammengekracht und die beiden Wracks blockieren nun die Straße.

