Highway Heroes Norway
Folge 5: Fischtransport
43 Min.Folge vom 04.12.2025Ab 12
Thord ist auf dem Weg zu einer Unfallstelle und findet ein höchst ungewöhnliches Bild vor: Ein Anhänger hat sich von seinem Führerhaus gelöst und ist in den Graben abgerutscht. Auch der Rest der Abschlepp-Profis ist im Einsatz, denn ein Lkw ist von der Straße abgekommen. Beim Aufprall wurde der Anhänger beschädigt und die Crew muss besonders vorsichtig arbeiten, um die Fracht nicht zu verlieren.
Genre:Reality, Reise, Natur, im Freien/Outdoor
Produktion:NO, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Ltd. (UK)