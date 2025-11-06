Highway Heroes Norway
Folge 8: Chaotische Lage
42 Min.Folge vom 06.11.2025Ab 12
Björn hat sich einen Nerv im Arm eingeklemmt und seine Verletzung behindert seine Arbeit. Sein liebgewonnener Konkurrent Thord will ihm deshalb ein verlockendes Angebot unterbreiten. Doch den beiden Bergungsarbeitern bleibt keine Zeit für eine Verhandlung, denn sie müssen einen Lieferwagen aus dem Graben ziehen. Dem Fahrer wurde die schlechte Sicht zum Verhängnis.
Genre:Reality, Reise, Natur, im Freien/Outdoor
Produktion:NO, 2015
Altersfreigabe:
12
