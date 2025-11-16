Highway Heroes Norway
Folge 3: Winter der Extreme
45 Min.Folge vom 16.11.2025Ab 12
Die packende Doku-Serie "Highway Heroes Norway" begleitet Abschleppdienste in Norwegen, deren Mitarbeiter immer wieder Kopf und Kragen riskieren, um Menschen in Not zu retten. Oftmals geraten die Einsätze zu einem Rennen gegen die Zeit, denn nicht selten geht es um Leben und Tod ...
Genre:Reality, Reise, Natur, im Freien/Outdoor
Produktion:NO, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Ltd. (UK)