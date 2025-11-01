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Higurashi: When They Cry - GOU

Die Zerstörung des Dorfes - Kapitel 5

ProSieben FUNStaffel 1Folge 22vom 01.11.2025
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Higurashi: When They Cry - GOU

Folge 22: Die Zerstörung des Dorfes - Kapitel 5

23 Min.Folge vom 01.11.2025Ab 16

Wieder und wieder erlebt Satoko den Moment, in dem Rika sie überreden will, gemeinsam auf die St. Lucia Akademie zu gehen. Die Geschichte der Freundinnen endet dabei immer gleich: Satoko fühlt sich von Rika verraten und setzt die Zeit durch ihren Tod zurück. Um das zu ändern, versucht Satoko, Rika von ihrem großen Traum abzubringen - mit allen Mitteln.

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