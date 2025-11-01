Die Zerstörung des Dorfes - Kapitel 5Jetzt ohne Werbung streamen
Higurashi: When They Cry - GOU
Folge 22: Die Zerstörung des Dorfes - Kapitel 5
23 Min.Folge vom 01.11.2025Ab 16
Wieder und wieder erlebt Satoko den Moment, in dem Rika sie überreden will, gemeinsam auf die St. Lucia Akademie zu gehen. Die Geschichte der Freundinnen endet dabei immer gleich: Satoko fühlt sich von Rika verraten und setzt die Zeit durch ihren Tod zurück. Um das zu ändern, versucht Satoko, Rika von ihrem großen Traum abzubringen - mit allen Mitteln.
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Higurashi: When They Cry - GOU
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Drama, Horror, Thriller
Produktion:JP, 2020
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1: AniMoon Publishing GmbH