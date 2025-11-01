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Higurashi: When They Cry - GOU

Die Zerstörung des Dorfes - Kapitel 6

ProSieben FUNStaffel 1Folge 23vom 01.11.2025
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Higurashi: When They Cry - GOU

Folge 23: Die Zerstörung des Dorfes - Kapitel 6

23 Min.Folge vom 01.11.2025Ab 12

Satoko kommt ihrem Vorhaben, den Wunsch ihrer Freundin nach Freiheit zu brechen, immer näher. Ihr ist klargeworden, dass Rika von einem Leben in der weiten Welt träumt, während sie selbst Hinamizawa nie verlassen möchte. Immerhin haben beide Freundinnen auch ein gemeinsames Ziel: Sie wollen zusammenbleiben und ihr Leben miteinander verbringen. Doch nur eine von beiden kann gewinnen - und Satoko ist überzeugt, dass sie diejenige sein wird.

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