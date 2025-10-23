Hilfe, keiner kauft mein Haus!
Folge vom 23.10.2025: Das grüne Klavier
44 Min.Folge vom 23.10.2025
Ein unübersichtlicher Bungalow aus den 60er-Jahren findet einfach keine Käufer:innen. Lyndsay und Leslie sollen das ändern: Mit einem markanten grünen Klavier als Blickfang im Innenraum und vielen stilvollen Fliesen in der Küche verwandeln die Zwillinge das Haus in ein charmantes Boho-Domizil, das endlich Aufmerksamkeit weckt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Haus und Garten, Heimwerken, Reality
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.